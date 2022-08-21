Denizlispor’da sponsor bereketi

ALTAŞ Denizlispor yönetimi, 55 yıllık geçmişe sahip kulüp tarihinin en çok gelir getiren sponsorluk anlaşmalarına imza atarak, maddi açıdan kulübün elini güçlendirdi. Forma göğüs için Rams, sırt için Abalıoğlu ile anlaşan yeşilsiyahlı yönetim, forma sağ kola Bitci, sol kola Spor Toto, şorta Pimatech reklamlarını aldı. Kulübün ulaşım sponsoru Ulaşım A.Ş, gaz sponsoru Enerya, Sağlık Sponsoru Tekden Hastanesi oldu. Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin iştirak şirketi Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ ile Altaş Denizlispor arasında yapılan anlaşma ile kulübün kasasına 5 milyon Lira girdi. Abalıoğlu Yağ San. A.Ş, 2 milyon TL'lik destek sağladı. Başkan Mehmet Uz, "Kulüp tarihinin en büyük sponsorluk anlaşmalarına imza attık. Kulüp ile kentin bütünleşmesini sağlamamız en büyük kazancımız" dedi.

■ SEBAHATTİN ALP