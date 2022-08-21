Gabigol bombası

GALATASARAY'DA transfer çalışmaları dört bir koldan devam ediyor. Teknik direktör Okan Buruk'un Ümraniyespor maçının ardından yaptığı "3 transfer daha yapacağız. Hücuma oyuncu bakıyoruz" açıklamasının ardından harekete geçen yönetim, transferde bombaları patlatmak için kolları sıvadı. Icardi, Belotti ve Nwakaeme ile görüşmelerini sürdüren sarı-kırmızılılar, F.Bahçe'nin de kadrosuna katmak istediği Gabigol için düğmeye bastı. Aslan, Flamengo'da mutsuz olan Brezilyalı yıldız için bonservis görüşmelerine başlarken, 25 yaşındaki ismin menajeriyle İstanbul'da görüştü. 1.78 boyundaki forvetin, G.Saray'ın teklifine sıcak baktığı öne sürüldü. Buruk'un, hücum hattının her yerinde görev alan Gabigol'ün, takım içinde büyük bir farklılık yaratacağını düşünüyor.

5 MİLYON EURO'YU GÖZDEN ÇIKARDI

SARI-KIRMIZILILARIN, süper star için 5 milyon Euro bonservis teklif etmesi beklenirken, Flamengo ise 8-9 milyon Euro istiyor. Piyasa değeri 24 milyon Euro olan Sambacı'nın 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

BAFETİMBİ GOMİS TARİHE GEÇTİ

GALATASARAY'IN bu sezon aldığı 2 galibiyette golleri Bafetimbi Gomis kaydetti, takımına 6 puan kazandırdı. Ligin ilk haftasında Antalyaspor maçında 89. dakikada oyuna giren ve 90. dakikada 1-0'lık galibiyeti getiren golü kaydeden tecrübeli santrfor, 78. dakikada dahil olduğu Ümraniyespor mücadelesinde de 86. dakikada attığı golle skordaki dengeyi bozarak 3 puanı takımına getirdi. Gomis, Süper Lig tarihinde Galatasaray formasıyla 40 gole ula- şan dördüncü yabancı oyuncu oldu. Antalyaspor ve Giresunspor maçlarında birer gol atan Gomis, Avrupa'nın en önemli 15 liginde 36 yaş üstü futbolcular içinde en golcü isim durumunda. Gomis, maçtan sonra yaptığı açıklamada taraftarlar için gollerini atmaya devam ettiğini belirtirken "Bir aslan, ailesini her zaman korur" dedi.