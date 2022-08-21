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Haberler Spor Göz-Göz taraftarının huzurunda

Göz-Göz taraftarının huzurunda

Göztepe, sahasında BB.Erzurumspor’u konuk edecek. Maç 21.45’te başlayacak

21.8.2022

Göz-Göz taraftarının huzurunda
SPOR Toto 1'inci Lig'e ilk hafta maçında deplasmanda Sakaryaspor'u 1-0 yenerek galibiyetle başlangıç yapan Göztepe bugün evinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacak. Gürsel Aksel Stadı'nda Ozan Ergün'ün düdük çalacağı karşılaşma saat 21.45'te başlayacak. Mücadele TRT Spor ve beIN Sports 2'den ekranlara gelecek. Ev sahibi Göz-Göz'de sakatlığı bulunan stoper Atınç Nukan forma giyemeyecek. Erzurumspor maçının bilet fiyatları ise 1'inci kategori 409, 2'nci kategori 272.5, 3'üncü kategori 136.5, 4'üncü kategori 98, 5'inci ve 6'ncı kategori 38 TL olarak belirlendi. Göztepe'nin ve Türk futbol tarihinin ilk yabancı başkanı olan Danimarkalı Rasmus Ankersen de mücadeleyi tribünden takip edecek
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