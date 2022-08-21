Kartal çıkış arıyor

Spor Toto Süper Lig'de geçen hafta deplasmanda Corendon Alanyaspor'a karşı 3-0 öne geçtiği maçı 3-3 beraberlikle bitiren ve İstanbul'a 1 puanla dönen Beşiktaş, bugün Vava- Cars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Vodafone Park'ta 21.45'te başlayacak mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek. Beşiktaş'ta sezonun ilk kırmızı kartını gören Cenk Tosun'un cezası sona erdi.
CENK GÖREV BEKLİYOR
Kayserispor maçında gördüğü kırmızı kartın ardından geçen hafta Alanyaspor mücadelesinde forma giyemeyen Cenk görev verilmesi halinde maçta forma giyebilecek. Sakatlıklarının ardından bireysel çalışmalara yeni başlayan Welinton Souza, Josef de Souza ve Atiba Hutchinson'ın yanı sıra sakatlığı bulunan Rachid Ghezzal bugünkü karşılaşmada görev alamayacak.