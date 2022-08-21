Trabzon dağıldı

S üper Lig'de sezona ikide ikiyle başlayan Trabzonspor, Antalyaspor'a deplasmanda farklı mağlup oldu: 5-2. 14. dakikada Fernando'nun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0. 39'da Wright, Hugo tarafından düşürülünce hakem penaltı noktasını gösterdi. 40'ta Wright meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0. 45+5'te Djaniny'nin şutunu kaleci Boffin çıkardı. Dönen topu Cornelius, uygun pozisyondaki Bardhi'ye bıraktı. Bardhi'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-1. 60'ta Bartra'nın vuruşunda, top üst direğe çarparak oyun alanına döndü.
GÖKDENİZ BAYRAKDAR YILDIZLAŞTI
73'te Abdülkadir Ömür'ün pasında ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Trezeguet topu yanındaki Bardhi'ye aktardı. Bardhi'nin şutunda top ağlarla buluştu: 2-2. 81'de Wright'ın vuruşunda meşin yuvarlak savunmaya çarparak sol tarafa doğru açıldı. Gökdeniz Bayrakdar, topu boş kaleye gönderdi: 3-2. 90+4'te Trezeguet'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Boffin'in müdahalesinin ardından üst direğe çarparak oyun alanına döndü. 90+6'da Gökdeniz önündeki savunma oyuncusunu geçtikten sonra meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 4-2. 90+8'de Wright, önündeki savunma oyuncularına rağmen meşin yuvarlağı sağa çekerek vuruşunu yaptı, savunmaya çarpan topta skoru belirledi: 5-2.