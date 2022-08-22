Adem Asil’den gümüş madalya

ALMANYA'DA süren Artistik Cimnastik Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcu Adem Asil, halka aletinde gümüş madalya kazandı. Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Münih'te gerçekleştirilen organizasyonda milli cimnastikçiler alet finallerinde serilerini sundu. Adem Asil, halka finalinde aldığı 15.033 puanla gümüş madalya kazandı. Ferhat Arıcan, kulplu beygirde 5'inci sırada yer aldı. Yer finalinde yarışan milli sporculardan Adem Asil 6'ncı, Ahmet Önder 8'inci oldu. Öte yandan Ferhat Arıcan, Ahmet Önder, Adem Asil, Mehmet Ayberk Koşak ve Kerem Şener'den oluşan Türkiye, takımlar finalinde 246.162 puan ile Avrupa üçüncüsü oldu. Türkiye, 2020 Avrupa Şampiyonası'ndaki gümüş madalyadan sonra takım halinde tarihimizin ikinci madalyasına ulaştı.

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