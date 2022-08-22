Nwakaeme Aslan gibi

HÜCUM hattına takviye planlayan G.Saray beklenen bombayı patlatmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, Trabzonspor formasıyla sergilediği başarılı performansla dikkat çeken Anthony Nwakaeme'nin transferini birkaç gün içerisinde duyurmaya hazırlanıyor. Geçen sezon attığı 15 golün yanı sıra yaptığı 10 asistle bordo-mavili ekibin şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Nijeryalı yıldız, 1.5 milyon Euro civarındaki yıllık maaşıyla sarı-kırmızılı takıma imza atacak. Cimbom'un Nwakaeme ile 2+1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Trabzonspor'dan zam alamayınca ayrılan Nwakaeme'nin transferi ile Aslan'ın hücum hattı iyice zenginleşecek. Bu arada Galatasaray'ın stoper takviyesi için bonservisi elinde olan Nikola Maksimovic'e teklif yaptığı ortaya çıktı. Son olarak Genoa forması giyen oyuncuyu Galatasaray'ın dışında Roma kulübünün de transfer etmek istediği ve savunma oyuncusunun yakında kararını vereceği belirtildi. Geçen sezon 14 maçta sahaya çıkan ve 1.116 dakika sahada kalan savunma oyuncusu 2 kez de sarı kart gördü.

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