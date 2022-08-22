Yattara’ya davullu zurnalı karşılama

Muğla'nın amatör ekiplerinden Ortaköyspor'la 1 yıllığına anlaşan Trabzonspor'un unutulmaz futbolcularından Gineli İbrahima Yattara, davul-zurna ve meşaleler ile karşılandı. Denizli Süper Amatör Lig ekiplerinden Yeşil Çivril Belediyespor'da oynayarak 7 yıl sonra futbola geri dönen 42 yaşındaki Yattara, bu kez Muğla Süper Amatör Lig'de yer alan Ortaköyspor'un başarısı için ter dökecek. İstanbul'dan kalkan uçakla Milas-Bodrum Havalimanı'na gelen Yattara, davul-zurna ve meşaleler ile karşılandı. Yattara, kulüp yöneticileri ve taraftarlarının olduğu konvoy eşliğinde Menteşe ilçesine geldi. Yattara, Cumhuriyet Meydanı'nda omuzlara alındı. Davul-zurna eşliğinde oynayan İbrahim Yattara yaptığı açıklamada, "19 senedir Türkiye'de yaşıyorum. İlk defa geldim buraya. Gerçekten çok memnun oldum. Bugün ilk defa geldim ama iyi ki geldim. İyi insanlarla tanıştım, inşallah bundan sonra hep burada kalacağım" şeklinde konuştu. Yattara ile 1 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor.

DİĞER