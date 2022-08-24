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Haberler Spor Alaçatıspor’un yeni hedefi şampiyonluk

Alaçatıspor’un yeni hedefi şampiyonluk

24.8.2022

Alaçatıspor’un yeni hedefi şampiyonluk
Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edecek olan Alaçatıspor, şampiyonluk hedefi ile 2022- 2023 sezonuna hazırlanıyor. Alaçatı Belediye Başkanı Ekrem Oran, "Alaçatıspor'un tek bir hedefi var; ligde kalmak değil, şampiyon olmak. Hedef 3. Lig. Siz bu hedefe ulaşın, gerisini de Ekrem başkana bırakın. Ben ve meclis üyelerim, sonuna kadar arkanızdayız. 3. Lig hedefini hep birlikte başaracağız" diye konuştu. Teknik direktör Necip Emre Yılmaz ise, "2022-2023 sezonu herkes için hayırlı olsun. Bu beraberlikle Alaçatıspor'u hak ettiği yere getirmenin peşinde olacağız. Bu birlikteliği sürdürebilirsek, takım oyunuyla, felsefesiyle, kültürüyle, kulüp yapısıyla başarılı bir takım olacağız. Transferlerimiz önemli ölçüde bitse de, eksik bölgelerimiz var. 3-4 oyuncu daha transfer etme niyetimiz var" dedi.
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