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Altay beklemede

2020 senesinde Fransız ekibine 1.5 milyon Euro, yüzde 10 payla gönderilen Cenk’in transferini bekleyen siyah-beyazlılar, Valencia gelecek yıl satın alma opsiyonunu kullanırsa kasasına önemli bir para koyacak.

24.8.2022

Altay beklemede

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay'ın altyapısında yetiştirip 2020 yılında Fransa'nın Olympique Lyon takımına 1.5 milyon Euro ve sonraki satışından yüzde 10 pay karşılığında sattığı stoper Cenk Özkaçar, İspanyol devi Valencia'ya kiralandı. Valencia'nın satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladığı milli futbolcu Cenk'ten Altay bu sezonluk pay alamadı. Cenk'in 1 sezon kendini göstermesini bekleyecek Altay, Valencia'nın seneye satın alma opsiyonunu kullanması halinde bonservisten para alacak.

59 KARŞILAŞMADA OYNAMIŞTI
Geçtiğimiz sezonu Belçika Ligi ekiplerinden OH Leuven'de kiralık olarak geçiren Cenk Özkaçar 34 maça çıkarken, gösterdiği performansla ilk kez A Milli Takım'a davet edildi. Lyon'da ise sadece 1 maça çıkan 21 yaşındaki stoper, Mehmet Topal'ın ardından Valencia'ya imza atan 2'nci Türk oyuncu oldu. Mehmet Topal, İspanya'da 2010-2012 yılları arasında 59 maçta forma giymişti. Altay, Cenk'ten şimdilik herhangi pay alamamasına rağmen çok genç yaşta Avrupa arenasına uğurladığı oyuncusuyla yine gurur duydu.

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