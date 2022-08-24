Bornova coştu

Türkiye Basketbol Erkekler 1. Ligi'nde (TBL) yeni sezona Play- Off hedefiyle girmeyi arzulayan Bornova Belediyesi Karşıyaka transfer hamlelerine başladı. Başantrenörlük görevine Deniz Atak'ı getiren, yardımcılığına Evren Karademir'i geçiren ve iç transferde Çağatay Özkan, İnanç Hotamış, Demircan Demir ve Hasan Kaplan'la sözleşme yenileyen yeşil-kırmızılı takım, kadrosuna iki önemli yabancı takviyesi gerçekleştirdi. İzmir temsilcisi yeni sezonda Play-Off yarışının içinde olmayı hedefliyor.



TRANSFERDE İKİ BOMBA BİRDEN

Bornova Belediyesi Karşıyaka oyun kurucu pozisyonu için Amerikalı Colin Slater'ı transfer etti. 1997 doğumlu, 1.85 metre boyundaki Amerikalı oyuncu, geride kalan yıl Long Beach State'ten mezun olurken NCAA'de 33 maçta 31.2 dakika ortalamayla oynadı, 14.4 sayı, yüzde 39.5 üçlük, 2.8 ribaund, 2.8 asist ortalamaları tutturdu. Bornova Belediyesi Karşıyaka, yeni mezun uzun ABD'li oyuncuyla da anlaştı. Yeşil-kırmızılılar, NCAA'den yeni mezun 1998 doğumlu, 2.08 metre boyundaki Brandon Huffman'ı kadrosuna kattı. 4-5 pozisyonlarında oynayan Huffman son sezon North Alabama Jacksonville State formasıyla 32 maçta 19.5 dakika ortalamayla oynadı, 8.9 sayı, 5.9 ribaund, 0.2 asist, 1.0 blok ortalamaları tutturdu.



■ BERKE ÖZBAY

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