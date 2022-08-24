F.Bahçe’de şov sürüyor

Spor Toto Süper Lig'de ilk hafta Ümraniyespor'la Kadıköy'de 3-3 berabere kalan Fenerbahçe, daha sonra konuk olduğu Kasımpaşa'yı 6-0'lık skorla mağlup ederken önceki gece de Adana Demirspor mücadelesinde gol oldu yağdı. Sarı-lacivertliler, Valencia (2), Miha Zajc ve Alioski'nin golleriyle sahadan 4-2 üstün ayrıldı ve gözünü gol rekoruna dikti. Fenerbahçe, üçüncü karşılaşmalar itibarıyla Süper Lig'de daha fazla gol attığı bir sezon yaşamadı. Sezonun ilk 3 maçında rakip filelere 13 gol atıp 4.3 gol ortalaması tutturan Fenerbahçe'nin rekor için de iştahı kabardı. ;



MUHAMMED İMZAYI ATTI

Kanarya'nın bu sezonki yüksek gol ortalaması başlangıcı akıllara bir kez daha 1988-89 sezonunu getirdi. Fenerbahçe, 1988-89 sezonunda 19 takımın mücadele ettiği ligde oynadığı 36 maçta 103 gol atıp 93 puanla şampiyon olmuştu. F.Bahçe, Süper Lig'de 311 gün sonra zivede yer aldı. Geçtiğimiz sezonun 8. haftasını 19 puanla lider kapatan sarılacivertliler, 9. haftada 17 Ekim 2021 tarihinde deplasmanda Trabzonspor'a 3-1 yenilerek liderliği kaybetmişti. Adana Demirspor'u yenerek yeniden zirveye yerleşen Fenerbahçe, ayrıca ligde 31 hafta sonra tekrar lider oldu. Öte yandan sarılacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Muhammed Gümüşkaya'nın Westerlo'ya tarnsfer olduğunu duyurdu. Genç yıldız yeni kulübüne 4 yıllık imza attı.

VALENCİA İKİŞER İKİŞER

Fenerbahçe'nin tecrübeli hücum oyuncusu Enner Valencia, gollerini sürdürdü. Süper Lig'de Adana Demirspor karşılaşması öncesi 2 maçta 4 golü bulunan Valencia, Adana Demirspor'a karşı da 2 gol atmayı başardı. Sezonun ilk maçında Hangikredi Ümraniyespor'a 2 gol atan ve geçen haftaki Kasımpaşa mücadelesinde de aynı performansı gösteren Valencia, böylece 3 maç sonunda ligde 6 gol kaydetti.