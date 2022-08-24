Fenerbahçe Max Meyer’in sözleşmesini karşılıklı anlaşma ile feshetti!

Super Lig kulüplerinden biri olan Fenerbahçe'de bir futbolcu ayrılığı daha yaşandı. Sarı-lacivertli ekip, karşılıklı anlaşma imzalayarak Max Meyer ile yollarını ayırdı..
Super Lig kulüplerinden biri olan Fenerbahçe'de bir futbolcu ayrılığı daha yaşandı. Sarı-lacivertli ekip, karşılıklı anlaşma imzalayarak Max Meyer ile yollarını ayırdı..
'FUTBOL KARİYERİME YENİ BİR YÖN VERDİM'
Fenerbahçe'de beklentileri karşılayamayan tecrübeli futbolcu, yeni takımına katılmadan önce "Futbol kariyerime yeni bir yön verdim. Remo Meyer ve Mario Frick ile yaptığım görüşmelerde kendimi ve takımı aynı doğrultuda gördüm ve ikna oldum. Yeni takım arkadaşlarım ve taraftarlarımızla bir araya geleceğimiz anı sabırsızlıkla bekliyorum." ifadelerini kullandı.
Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
Profesyonel Futbol A Takım oyuncularımızdan Max Meyer'in sözleşmesi karşılıklı varılan mutabakat çerçevesinde feshedilmiştir.
Max Meyer'e bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.
Fenerbahçe Spor Kulübü
YENİ TAKIMINI DUYURDU
Fenerbahçe'den ayrılan Max Meyer, İsviçre Ligi takımlarından FC Luzern'e imza attı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Merhaba Max, Luzern'e hoş geldin" ifadeleri kullanıldı.