Fenerbahçe Max Meyer’in sözleşmesini karşılıklı anlaşma ile feshetti!

'FUTBOL KARİYERİME YENİ BİR YÖN VERDİM'

Fenerbahçe'de beklentileri karşılayamayan tecrübeli futbolcu, yeni takımına katılmadan önce "Futbol kariyerime yeni bir yön verdim. Remo Meyer ve Mario Frick ile yaptığım görüşmelerde kendimi ve takımı aynı doğrultuda gördüm ve ikna oldum. Yeni takım arkadaşlarım ve taraftarlarımızla bir araya geleceğimiz anı sabırsızlıkla bekliyorum." ifadelerini kullandı.