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Haberler Spor Fenerbahçe Max Meyer’in sözleşmesini karşılıklı anlaşma ile feshetti!

Fenerbahçe Max Meyer’in sözleşmesini karşılıklı anlaşma ile feshetti!

Super Lig kulüplerinden Fenerbahçe Max Meyer'in sözleşmesini karşılıklı anlaşma ile feshetti. Yeni takımı duyurulan 26 yaşındaki genç oyuncu, İsviçre'nin Luzern kulübü ile Alman orta saha ile sözleşme imzaladıklarını duyurdu. Meyer, Futbol kariyerine yeni bir yön verdiğini ifade etti.

24.08.2022, 13:59 Güncelleme Tarihi: 24.08.2022, 14:04

Super Lig kulüplerinden biri olan Fenerbahçe'de bir futbolcu ayrılığı daha yaşandı. Sarı-lacivertli ekip, karşılıklı anlaşma imzalayarak Max Meyer ile yollarını ayırdı..

Fenerbahçe Max Meyer’in sözleşmesini karşılıklı anlaşma ile feshetti!

'FUTBOL KARİYERİME YENİ BİR YÖN VERDİM'

Fenerbahçe'de beklentileri karşılayamayan tecrübeli futbolcu, yeni takımına katılmadan önce "Futbol kariyerime yeni bir yön verdim. Remo Meyer ve Mario Frick ile yaptığım görüşmelerde kendimi ve takımı aynı doğrultuda gördüm ve ikna oldum. Yeni takım arkadaşlarım ve taraftarlarımızla bir araya geleceğimiz anı sabırsızlıkla bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Max Meyer’in sözleşmesini karşılıklı anlaşma ile feshetti!

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

Profesyonel Futbol A Takım oyuncularımızdan Max Meyer'in sözleşmesi karşılıklı varılan mutabakat çerçevesinde feshedilmiştir.

Max Meyer'e bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

Fenerbahçe Spor Kulübü

Fenerbahçe Max Meyer’in sözleşmesini karşılıklı anlaşma ile feshetti!

YENİ TAKIMINI DUYURDU

Fenerbahçe'den ayrılan Max Meyer, İsviçre Ligi takımlarından FC Luzern'e imza attı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Merhaba Max, Luzern'e hoş geldin" ifadeleri kullanıldı.

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