Göz-Göz’e genç takviye

Spor Toto 1. Lig'e ilk iki haftada alınan 4 puanla başlayan Göztepe'de transfer çalışmaları sürüyor. Kadrosunu Ekrem Kılıçarslan, Berkin Özgür, Emre Çolak, Yasin Öztekin, Isaac Atanga, Yunus Emre Gedik, Hüsamettin Yener, Obinna Mamah, Romal Palmer, Emir Ortakaya, Uğur Kaan Yıldız, Ali Akman, Lukas Erhan Gottwalt ve İsmail Köybaşı ile güçlendiren İzmir temsilcisinin gündemine son olarak Sivasspor'dan Özkan Yiğiter'i aldığı öğrenildi. Orta sahayı daha alternafitli bir hale getirmek isteyen sarı-kırmızılıların, geçen sezon Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay'ın 14 maçta şans verdiği ancak bu sezon geride kalan 3 haftada henüz forma şansı bulamayan 22 yaşındaki 1.90'lık ön libero için İç Anadolu ekibiyle temasa geçtiği ifade edildi.



TALİPLERİ OLDUKÇA ÇOK

Özkan Yiğiter için teknik direktör Turgay Altay'ın da olumlu rapor verdiği ifade edilirken, Özkan'ın da Göztepe'ye sıcak baktığı öğrenildi. Genç futbolcuyu 2. Lig ekibi Sivas Belediyespor başta olmak üzere bazı 1. Lig temsilcilerinin de kadrosuna katmak istediği belirtildi.

MANCE'IN GEÇMİŞİ PARLAK

Göztepe'de Danimarkalı Rasmus Ankersen başkanlığındaki yeni yapılanmayla birlikte sportif direktörlük görevine getirilen Hırvat Ivan Mance, ülkesinin ekiplerinden Rijeka'ya adeta çağ atlattı. Rijeka'da 5 yıl boyunca sportif direktörlük görevini üstelenen Mance, 1 şampiyonluk yaşarken, 4 kez de Hırvatistan Kupası'nı kaldırma başarısı gösterdi. Büyük başarılar elde eden Mance, Rijeka'yı Avrupa Ligi'ne de taşıdı. Geçen hafta ise Göztepe ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Mance futbolun patronu olarak görev almaya başladı. İlk kez Erzurum maçında teknik ekip ve oyuncularla birlikte olan Mance'ın transferde 2 ya da 3 oyuncuyu daha takıma kazandıracağı kaydedildi. İkinci adam olarak göreve başlayan Mance, bugün saat 13.00'te Gürsel Aksel Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek.