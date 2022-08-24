Trabzonspor tarihi virajda

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turu rövanş maçında bugün Danimarka'nın Kopenhag takımını konuk edecek Trabzonspor, rakibini eleyerek gruplara kalmak için mücadele edecek. İlk maçı deplasmanda 2-1 kaybeden bordo-mavililer, Danimarka temsilcisi karşısında 2 farklı galip gelmesi halinde turu geçen taraf olacak. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 22.00'de başlayacak karşılaşmayı Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetecek. Trabzonspor'da, sakatlıkları bulunan Marek Hamsik, Edin Visca, Hüseyin Türkmen, Serkan Asan ve Bakasetas forma giyemeyecek. Trabzonspor, Avrupa kupalarındaki 141. karşılaşmasına çıkacak. Bordo-mavili takım, geride kalan 140 maçta 50 galibiyet, 36 beraberlik ve 54 yenilgi aldı. Bu karşılaşmalarda rakip fileleri 178 kez havalandıran Karadeniz temsilcisi, kalesinde ise 194 gole engel olamadı.



TURU GEÇERSE 2. KEZ

Trabzonspor, Kopenhag'ı eleyerek turu geçerse 2. kez UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasında mücadele edecek. Bordo-mavililer, Kopenhag karşısında turu geçmesi halinde 2011-2012 sezonunda katıldığı grup maçlarına 10 sezon aradan sonra yeniden katılmış olacak.

DEVLERE KARŞI ZAFERLER ALDI

Trabzonspor, Avrupa sınavlarında güçlü takımlara karşı başarılı sonuçlar aldı. Bordo-mavililer, 1976-1977'de Liverpool, 1983-1984'te Inter, 1990-1991'de Barcelona ve 1994-1995'te ise Aston Villa'yı 1-0'lık sonuçlarla yenmeyi başardı. Fırtına, Inter'i 2011'de Şampiyonlar Ligi grup maçında da 1-0 mağlup ederek Avrupa'da adından söz ettirmişti.