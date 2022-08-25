Horoz’a FIFA şoku

Spor Toto 1. Lig'de yeni sezonda da transfer yasağını kaldıramayan Altaş Denizlispor'un geçen sezon oynayan futbolcusu İlhan Depe ile FIFA'lık olduğu için, bu futbolcuya lisans çıkaramadığı ortaya çıktı. 29 yaşındaki futbolcu sözleşmesindeki özel maddeye göre, 2021'de SGK'ya sigorta bildiriminin tavan ücreti olan 26 bin 831 lira, 2022 yılı için de 37 bin 530 liradan bildirilmeyip asgari ücretten bildirildiğini gerekçe gösterip, sezon sonunda sözleşmesini tek taraflı feshetmişti. Yeşilsiyahlı kurmaylar karşı hamle yapıp haksız yere tek taraflı fesih işlemi yapıldığını öne sürüp belgeleri TFF'ye gönderdi. TFF, haksız fesih olayını incelerken FIFA devreye girdi. Yönetimin, "Gelişmelerden kulübümüz mağdur oldu. Her taraftan haklıyız. Haksız fesih olduğunu belgelerle kanıtlamamıza rağmen, Avrupa'da öncelik sigorta olduğu için FIFA'ya takıldık. Bu sezon için peşinatını alan ve kampa katılıp antrenmanlara çıkan İlhan da çok pişman. Kendisini de yaktı bizi de. İlhan, belki bu sezon futbol da oynamayabilir" dediği belirtildi.

GEÇİCİ LİSANS TALEBİ

İlhan Depe dosyası FIFA'da görüşülürken, yeşil-siyahlı yönetim dava sürecinde TFF'den geçici lisans talebinde bulundu. Çıkmaza giren Denizlisporlu kurmaylar, son olarak TFF'nin UEFA ve FIFA ile ilgili ilişkilerini yürüten UEFA Yönetim Kurulu üyesi Servet Yardımcı ile görüşüp, yardım istedi. Sezon öncesi kampta ve antrenmanlarda takımın en iyilerinden olan İlhan'ın eksikliği çok hissedilirken, Denizlispor'un gözü kulağı UEFA'dan gelecek kararda.

BAŞKAN UZ: BU TAKIMA GÜVENİYORUZ

Spor Toto 1. Lig'de 2022-2023 sezonun ilk iki maçında Eyüpspor'a deplasmanda 1-0 yenilip sahasında Çaykur Rizespor'la golsüz berabere kalan Altaş Denizlispor, 27 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Manisa Futbol Kulübü karşılaşmasına odaklandı. Başkan Mehmet Uz, takımın mücadelesinden genel olarak memnun olduğunu söyledi. Takımın eksiklere rağmen gerekeni yaptığını anlatan başkan Uz, "İlk iç saha maçımızda taraftarlarımıza galibiyet armağan etmek istiyorduk ancak sahadan sezonun ilk puanını alarak ayrıldık. Eksiklerimize rağmen ortaya koyduğumuz mücadele, ileriki haftalarda daha iyi olacağımızın göstergesiydi. Mutlaka toparlanacağız ve çıkışa geçeceğiz. Bu takıma güveniyoruz" dedi.



■ SEBAHATTİN ALP