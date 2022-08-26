Gruplar belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2022-2023 sezonu grup kuraları dün İstanbul'da çekildi. Haliç Kongre Merkezi'nde yapılan kura çekimi, UEFA Genel Sekreter Yardımcısı Giorgio Marchetti, eski milli futbolcu ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ve eski Fildişi Sahilli milli futbolcu Yaya Toure tarafından gerçekleştirildi. Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları 6-7 Eylül tarihinde başlayacak. Final ise 10 Haziran 2023 tarihinde İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Öte yandan dün Avrupa futbolunda 2021- 2022 sezonunun en iyileri de belli oldu. Real Madridli Karim Benzema, UEFA Yılın Erkek Futbolcusu Ödülü'nü kazandı. UEFA Yılın Kadın Futbolcusu Ödülü'nü, Barcelonalı Alexia Putellas elde etti. Erkek futbolunda Carlo Ancelotti, kadın futbolunda ise İngiltere Kadın Milli Futbol Takımı'nda görev yapan Sarina Wiegman yılın teknik direktörü ödülünü aldı. Eski İtalyan teknik direktör Arrigo Sacchi ise UEFA Başkanlık Ödülü'ne layık görüldü.