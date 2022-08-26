İzmir’den Köln’e gitti

Tekerlekli Sandalye Süper Ligi'nde İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'na 17 yıl aradan sonra şampiyonluk kupası kazandıran Antrenör Erdinç Kılıç, Almanya'nın Köln 99'ers ekibine transfer oldu. Kulüp Başkanı Ersan Odaman ve yönetim kurulu, kulüp tarihinde ilk kez yaşanan gurur anını Kılıç ve oyuncularla birlikte pasta keserek ölümsüzleştirdi. Kılıç'ın yerine ise eski oyuncu Ali Reyhani antrenör olarak göreve getirildi. Süper Lig'de bugüne kadar beş şampiyonluğu bulunan İzmir Büyükşehir Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nın her sezon Türkiye'yi Avrupa'da da temsil ettiğini belirten Başkan Odaman, "Şimdi artık antrenörümüz Kılıç da ülkemiz, kentimiz ve kulübümüzün adını Almanya'da daha güçlü şekilde duyuracak" dedi.

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