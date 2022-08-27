Aydın Yıldızspor’a altyapıdan 7 takviye

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 9. Grup'ta hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Aydın Yıldızspor, bu sezon altyapıdan A Takım kadrosuna 7 oyuncuyu dahil etti. Yaptığı nokta transferlerle dikkat çeken mavi-beyazlılar, 16 yaşındaki orta saha oyuncusu Arda Bilmez, 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Tuğrul Haktan Çamlıca, 17 yaşındaki kanat oyuncusu Osman Selim Islı, 17 yaşındaki sol bek Alptuğ Gülten, 18 yaşındaki kaleci Eren Akgün, 17 yaşındaki stoper Ahmet Taha Dağbaşı ve 18 yaşındaki forvet oyuncusu Tanju Gündem'i A takıma monte etti. Genç oyuncular, "A Takım kadrosunda yer aldığımız için çok mutluyuz. Hedefimiz, Aydın'ı ve Yıldızspor'u layıkıyla temsil ederek şampiyonluklar yaşamak. Takımda tam bir aile ortamı var" dediler.



■ RAMAZAN AYDEMİR

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