Fethiyespor’dan takviye

2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Fethiyespor, transferde hız kesmiyor. Lacivert-beyazlılar, son olarak kulübün altyapısından yetişen, farklı yaş kategorilerinde Fethiyespor formasını terleten genç oyuncu Erdinç Acu ile sözleşme imzaladı, 16. takviyesini yaptı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel takıma katılan Erdinç Acu'ya başarılı bir sezon diliyoruz" denildi. 21 yaşındaki oyuncu, ön liberoda görev yapıyor. Geçen sezon 3. Lig'de şampiyon olup 3 sezon sonra 2. Lig'e dönen Fethiyespor, transfer döneminde kadrosuna; Rıdvan Türker, İlyas Yılmazer (24Erzincan), Mustafa Apardı (1922 Konya), Selim Kayacı (Sarıyer), Murat Demir (Bucaspor 1928), Doğancan Kılıç (Sivas Belediyespor), Selçuk Hakalmaz (Nazilli Belediyespor), Aykut Uluç (İnegölspor), Oğuzhan Bayram (Gönen Belediye), Burak Özduman (Fenerbahçe U-19), Taha Can Velioğlu (Afyonspor), Oktay Balcı, Oğuz Özden (Kırşehir Belediye), Halil Koçer (Etimesgut Belediye) ve Sinan Kalaycı'yı (Tarsus İY) dahil etmişti.

İLK RAKİP Z.KÖMÜR

2. Lig'e 3 yıl sonra tekrar yükselen Fethiyespor, Kırmızı Grup'taki sezonun ilk haftasında bugün Criptoswaps Zonguldak Kömürspor'a konuk olacak. Karaelmas Kemal Köksal Stadı'nda saat 16.30'da başlama düdüğü çalacak maçı Ferhan Kestanlıoğlu yönetecek. Ev sahibi ekip mücadelede geçen sezondan sarkan cezası gereği taraftarından yoksun olacak. Fethiyespor'da teknik direktörlük görevine dönen Mesut Toros, ilk haftayı 3 puanla geçmek istediklerini söyledi. Sezona galibiyetle başlamayı hedeflediklerini söyleyen Toros, "İyi bir kamp dönemi geçirdik. Lige hazırız" dedi.

■ ERDOĞAN CANKUŞ