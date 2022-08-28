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Haberler Spor Nazilli Belediyespor Afyonspor önünde

Nazilli Belediyespor Afyonspor önünde

28.8.2022

Nazilli Belediyespor Afyonspor önünde
2. Lig Beyaz Grup'ta yeni sezon öncesi hedefini zirve olarak belirleyen Eşin Group Nazilli Belediyespor, bugün ilk maçında Afjet Afyonspor'la sahasında karşı karşıya gelecek. Nazilli İlçe Stadı'nda Hasan Kaçar'ın yöneteceği müsabaka saat 17.00'de başlayacak. İddialı bir kadro kuran ve hedefini şampiyonluk olarak belirleyen siyah-beyazlıların teknik direktörü Taner Öcal, lige iyi bir başlangıç yapacaklarını söyledi. Öcal, "Sezon öncesi çok iyi çalıştık. Emeklerimizin karşılığını alacağız, taraftarımızdan destek bekliyoruz" dedi.
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