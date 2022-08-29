Seki’de baspehlivan Gürbüz

MUĞLA'NIN Seydikemer ilçesinde 29.'su düzenlenen Geleneksel Yayla Seki Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan Ali Gürbüz oldu. İstiklal Marşı ve Kuran-ı Kerim okunarak başlanan güreşlere Kırkpınar'ın 67 başpehlivanı ile birlikte 597 güreşçi katıldı. Yaklaşık 20 bin kişinin izlediği güreşlerde Antalyalı Ali Gürbüz, finalde Mustafa Batu ile karşılaştı. Gürbüz büyük çekişme içinde geçen karşılaşmayı kazanarak Seydikemer'in başpehlivanı oldu. Organizasyonda, güreş ağalığı 1 milyon lira bedelle iş insanı Bayram Önder Akdenizli aldı. Üst üste üçüncü kez güreş ağası olan Akdenizli'ye altın kemer verildi. Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, "Kırkpınar'a katılan başpehlivanların çoğunun etkinlikte güreşmesi ilgiyi artırdı. Başpehlivan Ali Gürbüz'ü tebrik ediyorum. İnşallah önümüzdeki yıllarda etkinliği birkaç güne yayacağız" dedi.



■ OSMAN AKÇA

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