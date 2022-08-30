Zafer Baby Dracula’nın

MerÇ EŞME'nin en kapsamlı yat yarışı Arkas Aegean Link Regatta, genel kategoride Baby Dracula isimli teknenin galibiyetiyle sona erdi. Arkas, Türkiye Yelken Federasyonu, EAYK Çeşme Marina tarafından bu yıl altıncı kez gerçekleştirilen yarışın overall kategorisindeki birincisi Baby Dracula olurken, onu Arkas Blue Moon ve Corendon Cheese izledi. Üç gün boyunca denizde mücadele eden takımlar pazar günü gerçekleştirilen kapanış partisinde ise bu kez eğlence için bir araya geldi. Bu yıl 26-28 Ağustos tarihleri arasında yapılan yarışta 38 tekne ve 300'e yakın yelkenci 3 gün boyunca toplam 5 etapta Ovacık-Ilıca ve Çeşme sahillerini renklendirdi. Birinci gün 26 Ağustos'ta Çeşme-Alaçatı rotasında yapılan etapla yarışa başlayan tekneler, Çeşmeliler için görsel şölen yaşattı.



ÖDÜL TÖRENİ YAPILDI

Kıyasıya bir rekabetin yaşandığı yarışlar sonrası ödül töreninde Baby Dracula ekibi kupalarını Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bernard Arkas'ın elinden aldı. Kapanış partisinde konuşan Bernard Arkas, "Arkas Aegean Link Regatta'da 6 yılda toplam 236 tekne ve 2 bine yakın sporcu yarıştı. Bu yıl 38 tekne bizimleydi, Bulgaristan ve Rusya'dan katılan iki teknemiz oldu. Umarım herkes çok eğlenmiştir" diye konuştu.