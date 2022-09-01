Tırmanma heyecanına az kaldı

İzmir Motorsporları ve Otomobil Kulübü (İMOK) tarafından ICRYPEX ana sponsorluğunda Kınık Belediyesi ve Yaşaroğlu Otomotiv katkılarıyla gerçekleştirilecek AVIS Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 5. ayağı İzmir'de yapılacak. 4 Eylül Pazar günü İzmir'in Kınık ilçesinde gerçekleştirilecek olan yarış, 5.8 kilometre uzunluğundaki Kınık-Köseler yolunda koşulacak. Toplam 4 kategoride 30 sporcunun yer alacağı müsabakada katılımcılar 3 çıkış gerçekleştirecek ve kürsüye çıkmanın hesaplarını yapacak. Kıran kırana bir mücadelenin yaşanacağı organizasyon saat 12.00'de başlayacak, saat 18.00'de Kınık Meydanı'nda gerçekleştirilecek olan ödül töreni ile son bulacak.

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