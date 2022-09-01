  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Tırmanma heyecanına az kaldı

Tırmanma heyecanına az kaldı

1.9.2022

Tırmanma heyecanına az kaldı
İzmir Motorsporları ve Otomobil Kulübü (İMOK) tarafından ICRYPEX ana sponsorluğunda Kınık Belediyesi ve Yaşaroğlu Otomotiv katkılarıyla gerçekleştirilecek AVIS Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 5. ayağı İzmir'de yapılacak. 4 Eylül Pazar günü İzmir'in Kınık ilçesinde gerçekleştirilecek olan yarış, 5.8 kilometre uzunluğundaki Kınık-Köseler yolunda koşulacak. Toplam 4 kategoride 30 sporcunun yer alacağı müsabakada katılımcılar 3 çıkış gerçekleştirecek ve kürsüye çıkmanın hesaplarını yapacak. Kıran kırana bir mücadelenin yaşanacağı organizasyon saat 12.00'de başlayacak, saat 18.00'de Kınık Meydanı'nda gerçekleştirilecek olan ödül töreni ile son bulacak.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA