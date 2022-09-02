Beşiktaş’ta hedef stoper

Beşiktaş, Roman Saiss'in yanına sağ stoper arayışlarını sürdürüyor. Siyah-beyazlıların gündemine gelen son isim ise Duje Caleta-Car oldu. La Provence gazetesinin haberine göre Hırvat stoper Marsilya'dan ayrılmak istiyor. Kartal'ın oyuncuyla ilgili harekete geçmeyi planladığı öğrenildi. Gündemde ayrıca Brezilyalı Paulo Ricardo'nun da bulunduğu öne sürüldü. Siyah-beyazlıların, Finlandiya'nın Kuopion Pallousera takımında forma giyen futbolcuyu satın alma opsiyonlu olarak kiralamak için çalışmalara başladığı gelen haberler arasında.

KARA KARTAL'DA AYRILIK RÜZGARI

BEŞİKTAŞ'TA dün ayrılık rüzgarları esti. Oğuzhan Özyakup, Hollanda'dan F.Sittard'a imzayı atarken savunma oyuncusu Serdar Saatçı'nın Portekiz'den Braga'ya transfer olduğu duyuruldu. Braga 40 milyon Euro'luk serbest kalma maddesinin bulunduğunu kaydederken bonuslarla 2,5 milyon Euro bonservis bedeli ödendiği bildirildi. Ayrıca Kenan Karaman, Schalke 04 ile 3 yıllık anlaşma sağlarken Atakan Üner ise Afyonspor'a gitti.