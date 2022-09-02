Icardi Aslan’a çok yakın

GALATASARAY'IN haftalardır peşinden koştuğu Mauro Icardi transferinin artık sona yaklaştığı öğrenilirken Fransız ekibi PSG'nin Arjantinli futbolcunun 8 milyon Euro'luk maaşının 5 milyonluk kısmını ödemeyi kabul ettiği öğrenildi. Galatasaray'ın ise Icardi'ye yıllık 3 milyon Euro maaş ve 1 milyon Euro başarı bonusu vermesi bekleniyor. Yıldız futbolcunun eşi ve aynı zamanda menajeri Wanda Nara ise Instagram'da bir taraftarın yaptığı "Come to Galatasaray" yorumunu beğendi. Ayrıca Galatasaray scout şefi Emre Utkucan, Nara'yı takibe aldı ve transferin bittiği yönündeki iddialar iyice ciddiye bindi. Öte yandan sarı-kırmızılılar, stoper konusunda rotasını İspanya'nın Levante takımında forma giyen Ruben Vezo'ya çevirdi.

HEM EŞİ HEM MENAJERİ GALATASARAY'DA

Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara oyuncunun menajerliğini de üstleniyor. Nara Instagram'da bir taraftarın yaptığı "Come to Galatasaray" yorumunu beğendi