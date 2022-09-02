Koç’a tepki yağdı

F.Bahçe'nin Maxi Gomez'i Trabzonspor'a kaptırması sonrası sarı-lacivertli taraftarlar başkan Ali Koç'a sert tepki gösterdi. Kanarya'nın uzun süredir peşinde olduğu Uruguaylı yıldızı son anda elinden kaçırması camiada eleştirilere neden olurken sosyal medyada #alikoçistifa hashtagi gün boyunca en çok yorum alan konu başlığı oldu.

Kulübün transfer politikası da sert bir şekilde eleştirilirken eski başkan Aziz Yıldırım'a yönelik yazılan destek mesajları da dikkatlerden kaçmadı.

SERT PAYLAŞIMLAR

İşte sosyal medyadaki paylaşımlardan bazıları: @19Mehmet_ Ali07: Aziz Yıldırım olsaydı çıkan haberlerden sonra Maxi Gomez'e F.Bahçe formasını çoktan giydirmişti bile. @1907profesor: Kazandığın bir tane savaş yok Ali Başkan, @aytek24: Sen forvet almazsan, sağ stoper almazsan böyle istifaya çağırırlar, @1907profesor: F.Bahçe'ye gönül vermiş tüm dostlara sabır diliyorum...

GOLCÜ TRANSFERİ İÇİN ÜÇ ADAY

FENERBAHÇE'NİN Maxi Gomez transferini gerçekleştirememesinin ardından yeni arayışlar hız kazandı. Kanarya'nın Lyon forması giyen Moussa Dembele için hamlede bulunduğu konuşulurken Bayer Leverkusen'de forma giyen Sardar Azmoun da gündemde. Kanarya Bayer Leverkusen'e İranlı golcü için fiyat sorarken Leverkusen ise Azmoun için 12 milyon euro istedi. Ayrıca Atalanta'nın golcüsü Luis Muriel için de girişimlerin olduğu konuşuluyor.