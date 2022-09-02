TFF binasına silahlı saldırı

TÜRKİYE Futbol Federasyonu'nun Riva'daki binasına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırının TFF Yönetim Kurulu'nun toplantıda olduğu esnada gerçekleştiği bildirilirken toplantının yapıldığı saatlerde Riva Tesisleri'nin hemen yakınındaki derenin kenarından binaya ateş açıldığı bildirildi. Toplantının yapıldığı ve başkanlık katının bulunduğu bölümü hedef alan saldırıda herhangi bir yaralanma olmadı.

Olay yerine intikal eden güvenlik güçleri Riva'daki bütün kameraları incelemeye alırken saldırganların bir araçla olay yerinden uzaklaştığı ifade edildi. TFF binasına yapılan saldırıda başkanlık ofisi ve hemen alt katında bulunan yönetim kurulu odasına gerçekleştiği kaydedildi.

Kurşunlardan bir tanesinin TFF A Milli Takım'dan sorumlu yönetim kurulu üyesi Hamit Altıntop'un kafasının üstünden geçtiği öğrenildi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, TFF'ye düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili, "Sayın Büyükekşi ile görüştüm, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bunun tabi emniyet, adliye bütün boyutlarıyla ortaya çıkaracaktır" dedi.

SALDIRGANLAR YAKALANDI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki binasına ateş açan saldırganlar C.U ve O.G'nin yakalandığını açıkladı. Soylu, saldırganların alkollü olduğunu ifade ederek 11 el ateş ettiklerini belirtti.

Türkiye Futbol Federasyonu'na düzenlenen saldırı sonrasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ile birlikte açıklama yaptı.