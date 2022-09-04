Aşigo’ya iki gurbetçi

2. Lig Kırmızı Gnup ekiplerinden Uşakspor, transfere doymuyor. Son 1 haftada 3'ü altyapıdan 22 futbolcuyu renklerine katan Aşigolar, iki gurbetçi isimle sözleşme imzaladı. Kırmızı-siyahlılar, İnan Mehmet Çetin ve Alp Demir'le anlaşıp kadrosunu güçlendirdi.

Uşakspor, bu iki transferle birlikte toplam 24 transfer yapmış oldu ve kadrosunu baştan yarattı.

İNAN MEHMET GENT ALTYAPISINDA YETİŞTİ

2001 yılında Belçika'da doğan İnan Mehmet Çetin, futbola Gent altyapısında başladı. Standard Liege ve Mechelen takımlarının alt yaş gruplarında da forma giyen genç sol bek, RWDM ve Union SG altyapılarında boy gösterdi, geçmişte Belçika U-15 takımında da yer aldı. Son olarak ROFC Stockel'de oynayan İnan Mehmet, başarı sözü verdi. 1997 yılında Avusturya'da doğan Alp Demir, SV Telfs ve FC Wacker Innsbruck altyapılarında kariyerine başladı. Sonrasında WSG Tirol ve Imst formaları da giyen Alp, Türkiye'de ise Düzcespor'da oynamıştı.

■ SERVET SARUN