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Bodrum gümbür gümbür

Spor Toto 1. Lig'in flaş ekibi Bodrumspor, şampiyonluk adaylarından Eyüpspor'u bozguna uğrattı. Yeşil-beyazlılar, maçı 9 kişi tamamlayan rakibini 31 (P) Üzeyir, 34’te Recep ve 90’da (P) Jahovic’in golleriyle mağlup ederek liderliğini devam ettirdi

4.9.2022

Bodrum gümbür gümbür

Spor Toto 1. Lig'e flaş bir başlangıç yapan Bodrumspor, şampiyonluk adayı Eyüpspor'u 3-0 mağlup etti. 28'de Bodrum atağında Celal ceza alanında topa hareketlendi kaleci Harun'un müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Adem Cinek, VAR'dan gelen uyarıyla yaptığı incelemeyle beyaz noktayı gösterdi. 31'de Üzeyir atışı ağlara yolladı: 1-0. 34'te Eyüp defansının hatasında Celal topu kaptı ceza alanına girdi vuruşunu kaleci Harun çeldi, boştaki topu Recep tamamladı: 2-0. 86'da defansın arkasına sarkan Jahovic ceza alanında Murat tarafından düşürüldü. 89'da Murat, VAR incelemesi sonrası kırmızı kart gördü. 90'da Jahovic penaltıyı golle sonuçlandırdı: 3-0. 90+2'de Alpaslan ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı, karşılaşma 3-0 bitti.

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