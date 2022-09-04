Fener evinde kral

Spor Toto Süper Ligde geçen hafta Konyaspor'a mağlup olan Fenerbahçe, sahasında Kayserispor'u yenerek zirve takibini sürdürdü: 2-0. 7. dakikada Szalai'nin uzun pasıyla Pedro ceza sahası içinde topu kontrol etti. Pedro'nun Kolovetsios ile mücadelesinde seken top Crespo'nun önünde kaldı. Crespo'nun penaltı noktası civarında gelişine yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.

37'de Arao'nun pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Pedro'nun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0. 50'de Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Rakip yarı alanda seri paslarla hücum eden sarılaci- vertlilerde King, Pedro'yla duvar pas yaptı. King, ceza yayına girer girmez düzgün bir vuruşla topu filelerle buluşturdu: 2-0.

DİREĞİ GEÇEMEDİ

73'te Gavranovic'in şutunu kaleci Altay Bayındır kurtardı. 86'da Rossi'nin soldan getirerek ceza sahasına çevirdiği topla arka direkte Ferdi Kadıoğlu buluştu. Ferdi'nin kayarak yaptığı vuruşta top yan direkten oyun alanına döndü. Maç 2-0 sona erdi.

JOAO PEDRO GOLÜNÜ ATTI

FENERBAHÇE'NİN sezon başında kadrosuna kattığı Joao Pedro, ilk kez 11'de sahaya çıktı. Sarı-lacivertlilerin Cagliari'den transfer ettiği Brezilya asıllı İtalri'den yan hücum oyuncusu, sakatlığı nedeniyle takımdan bir süre uzak kalmıştı. Yıldız golcü, 37. dakikada attığı yaptığı harika vuruşla ilk gol sevincini yaşadı.

BATSHUAYİ KADIKÖY'DE

FENERBAHÇE'NİN İngiltere temsilcisi Chelsea'den kadrosuna kattığı Belçikalı futbolcu Michy Batshuayi, müsabakadan önce sarı-lacivertli taraftarı selamladı. Sarı-lacivertlilerin 2+1 yıllık sözleşme imzaladığı 28 yaşındaki santrfor, taraftarların sevgi gösterilerine alkışlarla karşılık verdi. Karşılaşma kapalı gişe oynadı. Ülker Stadı'ndaki tribünleri dolduran sarılacivertli taraftarlar, takımlarına büyük destekte bulundu.