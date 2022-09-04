İzmir’de dev organizasyon

TURKCELL Granfondo Serisi'nde ikinci sezonun son yarışı olan Uluslararası Turkcell Granfondo İzmir Bisiklet Yarışması bugün gerçekleştirilecek. 16 yaşından 70 yaşına tüm amatör yol bisikletçilerine açık olan turnuvanın "Daha Sürdürülebilir Bir Dünya" mottosuyla koşulacak İzmir etabı, 20 ülkeden bisikletçilerin katılımıyla yapılacak. 105 ve 57 km'lik iki parkurdan oluşan uluslararası yarışmanın İzmir etabı Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayarak Mustafa Kemal Bulvarı üzerinden Urla'ya uzanacak ve başladığı noktada son bulacak. Geçen yıl birçok engelli sporcunun da yarıştığı İzmir etabında, yaklaşık bin 500 bisikletçi pedal çevirmişti.

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