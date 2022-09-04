Manisa FK’da deprem

1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü'nde yarınki Yılport Samsunspor maçı öncesi şok bir gelişme yaşandı. Ege derbisinde geçen hafta Altaş Denizlispor'u 3-2 yenerek ilk galibiyetini alan siyah-beyazlılarda, yönetimin bir türlü takımdan gönderemediği Jamaikalı forvet Dever Orgill, sezonun ilk 2 maçında kadroya giremeyen Sırp forvet Ognjen Ozegovic ve tecrübeli orta saha oyuncusu Hakan Barış yarınki Samsunspor karşılaşması öncesinde süresiz kadro dışı bırakıldı.

KADRO DIŞI FURYASI

Geçen sezon Antalyaspor'dan takıma dahil olan Orgill, 10 maçta 3 gol attı, ama sezonun ikinci yarısında kadro dışı kaldı. Geçen sezon devre arasında takıma katılan Ozegovic, 15 maçta 2 gol attı. Hakan da geçen sezon 30 karşılaşmanın 24'ünde banko oynayıp, 2 gol ve 2 asistlik katkı yaptı. Hakan, bu sene yedek oturup iki maça sondan dahil oldu. Manisa FK'da Sadi Karaduman, Yasin Pehlivan, Özgür Çek, Veli Çetin ve Anıl Koç da kadro dışı bırakılmıştı.

■ ÜMİT YÖNEY