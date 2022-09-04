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Haberler Spor Sökespor ışık verdi

Sökespor ışık verdi

4.9.2022

Sökespor ışık verdi

BAL 9. Grup ekiplerinden Eşin Group Sökespor, Afyonkarahisar kampındaki 2. hazırlık maçında BAL 12. Grup ekibi Bandırma Etispor'u 2-1 mağlup etti. İlk hazırlık maçında Balıkesir ekibi Gönen Belediyespor'u 4-2'lik skorla mağlup eden kırmızı- lacivertliler, ikinci provasında Bandırma Etispor karşısında 1-0 geriye düştü. Pes etmeyen Şeytanlar, Burak Yılmaz ve Suat Gündüz'ün golleriyle Bandırma temsilcisini 2-1 mağlup etti, lig öncesi ışık verdi. Kırmızı lacivertli ekip, Afyonkarahisar kampında ilk hazırlık maçında Gönenspor'u 4-1'lik skorla geçen Sökespor, 2'nci sınavını Bandırma Etispor'a karşı verdi.

■ RAMAZAN AYDEMİR

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