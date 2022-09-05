Fethiyespor’dan son dakika zaferi

2. Lig Kırmızı Grup'ta sezona Zonguldak Kömürspor'e yenilerek kötü başlayan Fethiyespor, Silahtaroğlu Vanspor FK'yı son dakika golüyle geçti: 1-0. 12. dakikada Oktay'ın sert şutu direğin dibinden dışarı gitti. 14'te Nurettin vurdu, kaleci Haydar gole izin vermedi. 38'de Yaser bomboş durumda kayınca kaleci Murat çıkarak topa sahip oldu. 43'te Yaser'in yerden pasında Uğur Can düzeltip sert vurdu kaleci Murat'ın ayağı ile uzaklaştırdığı top yan direk içine çarparak dışarı çıktı. İlk yarı 0-0 kapandı. 69'da Selçuk ve 80'de Oktay'ın şutlarından sonuç gelmedi. 90+2'de Sinan'ın ortasına Oktay kafayı dokundu, Fethiyespor kazandı: 1-0.

■ MURAT YALÇIN