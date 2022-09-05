Horoz kayıp

Spor Toto 1. Lig'de galibiyetle tanışamayan Altaş Denizlispor, evinde ağırladığı Beyçimento Bandırmaspor'a 1-0 yenildi. 16. dakikada Sedat'ın ceza sahası dışından sert şutunda top üstten farklı şekilde dışarı çıktı. 37'de Bandırma, ceza yayı önünde serbes atış kazandı. Caner topa dokundu, kaptan Kerim Avcı'ın sol ayak plase vuruşunda top ağlarla buluştu ancak, maçın hakemi endirekt serbest vuruşta topun yerinden oynamadığı gerekçesiyle golü geçersiz saydı. 43'te Caner Hüseyin Bağ'ın ceza alanı sol çaprazından çektiği şut, çerçeveyi bulmadı. İlk yarı golsüz kapandı.



KERİM AVCI DENİZLİSPOR'U AVLADI

55. dakikada Caner Hüseyin'in sağ çaprazdanpasında Kerim'in vuruşu üst direğe çarptı. 61'de Caner'in pasında topla buluşan Kerim'in sol çaprazdan şutu ağlara gitti: 0-1. 64'te Mustafa Çeçenoğlu'nun ceza sahası ön çizgisinden şutu önce sol direğe ardından da sağ direğe çarparak kelecide kaldı. 79'da Okan Derici'nin kaleyi cepheden gören vuruşunda, kaleci Gkelios, parmaklarının ucuyla topu kornere çelerek, mutlak golü önledi. 7 dakika uzayan oyunun son bölümlerinde skor değişmedi ve Denizlispor, bu sezon evindeki ilk yenilgisini aldı.



■ SEBAHATTİN ALP

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