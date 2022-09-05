KSK harika başladı

TFF Üçüncü Lig Birinci Grup'ta şampiyonluk hedefiyle yola çıkan Karşıyaka ilk maçında Nevşehir Belediyespor'u 2-0 yenerek sezona 3 puanla başladı. Maça yeşil-kırmızılılar atak başladı. Karşılaşmanın 8. dakikasında Aykut Çolakoğlu'nun sağdan ortasına Onur Kolay ceza alanı içinde çok iyi yükseldi. Onur'un kafa vuruşunda top ağlarla kucaklaştı: 0-1. Mücadelenin 21'de Fatih Ergen sol kanattan serbest vuruşu kullandı, ceza alanına koşusunu yapan Fatih Taşdelen topa dokunarak farkı 2'ye çıkardı: 0-2. 29'da Aykut sağdan çalımlarla ceza sahasına girdi. Sert şutunda kaleci Şener Özcan meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi. 63'te Alican Tez sol çaprazdan sert vurdu, top uzak köşeden auta çıktı. Karşılaşmanın 68'de sağdan kullanılan kornerde Alican Tez'in vuruşunda kaleci Yusuf gole izin vermedi.



İKİNCİ YARI SKORU KORUDU

90'da Kaf-Kaf üçüncü gole çok yaklaştı. Bu dakikada Polat Abay, soldan savunma arkasına sarktı. Önünde seken topa gelişine vurdu, kaleci Şener uzak köşede kornere çeldi. Karşıyaka, sezonun ilk maçında kritik deplasmanda Nevşehir Belediyespor'u 2-0 mağlup ederek İzmir'e galibiyetle döndü.

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