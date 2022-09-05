Kuşadasıspor’dan müthiş başlangıç

3. Lig 2. Grup'ta ilk hafta mücadelesinde Kuşadasıspor, 1-0 geriye düştüğü maçta Yardımcıoğlu Sigorta Kahramanmaraşspor'u 3-1 mağlup etti, sezona muhteşem bir başlangıç yaptı. 20. dakikada konuk takım penaltı kazandı. Topun başına geçen Caner, kaleci Necati'yi avladı: 0-1. Ada, 43. dakikada Murat Gürbüzerol'la skora dengeyi getirdi: 1-1. İkinci yarıda etkili futbol sergileyen Kuşadasıspor, 79. dakikada Muhammet Sait'le 2-1'lik üstünlüğü yakaladı. 84. dakikada Ferhat sahneye çıkı, Kuşadasıspor 3-1 kazanıp sezona galibiyetle başlangıç yaptı.



■ RAMAZAN AYDEMİR

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