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Haberler Spor Manisa Samsun'dan mutlu dönüyor

Manisa Samsun'dan mutlu dönüyor

Spor Toto 1. Lig'in 4. haftasında Manisa Fk, deplasmanda Yılport Samsunspor'u 1-0 yendi.

AA

05.09.2022, 22:46

Manisa Samsun’dan mutlu dönüyor

Stat: 19 Mayıs

Hakemler: Burak Pakkan, Oğuz Terzi, Suat Güz

YILPORT SAMSUNSPOR: Szumski, Alim Öztürk, Celil Yüksel (Dk. 28 Yunus Emre Gültekin), Fofana, Boldrin, Zeki Yavru, Laura, Mücahit Albayrak, Yusuf Abdioğlu (Dk. 79 Sarp Ekinci), Osman Çelik (Dk. 79 Cihan Kahraman), Harris (Dk. 58 Ahmet Sağat)

MANİSA FK: Ömer Kahveci, Nizamettin Çalışkan, Prib (Dk. 71 Stark), Gakpa (Dk. 71 Grezda) Batuhan Kör (Dk. 58 Adem Büyük), Diallo (Dk. 90+4 Alioune Ba), Burak Altıparmak, Muhammet Taha Şahin, Ayberk Karapo, Domgjonas, Çağrı Giritlioğlu

Gol: Dk. 88 Ayberk Karapo (Manisa FK)

Sarı kartlar: Dk. 12 Mücahit Albayrak, Dk. 24 Yusuf Abdioğlu, Dk. 76 Osman Çelik, Dk. 80 Sarp Ekinci, Dk. 84 Yunus Emre Gültekin, Dk. 90 Cihan Kahraman (Yılport Samsunspor), Dk. 44 Domgjonas, Dk. 65 Diallo, Dk. 72 Grezda (Manisa FK)

Spor Toto 1. Lig'in 4. haftasında Manisa Fk, deplasmanda Yılport Samsunspor'u 1-0 yendi.

Maçın 45. dakikasında Yılport Samsunspor, Boldrin ile bir penaltıdan yararlanamadı.

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