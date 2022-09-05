Muğlaspor, Ermaş desteğiyle sahada

Muğlaspor, Bölgesel Amatör Lig (BAL) 9. Grup'ta 2022-2023 sezonunda 'Ermaş Muğlaspor' adıyla mücadele edecek. Muğlaspor ve Muğla'nın önemli firmalarından Ermaş Şirketler Grubu ile devam eden sponsorluk anlaşmasının kapsamı genişletildi. Ermaş, yeni iş birliği kapsamında yeni sezon için Muğlaspor'a isim sponsoru oldu. İsim sponsorluğu imza töreni ve lansman toplantısı, Muğlaspor Sıtkı Koçman Tesisleri'nde gerçekleşti.



BAŞKAN İDDİALI

Kulüp başkanı Ali Çakır, "1967 yılında Muğla sevdalıları tarafından kurulan Muğlaspor marka haline gelmiş bir kulüptür. Son yıllarda maddi ve manevi olarak kulübümüzün yanında olan Ermaş grup, şimdi de kulübümüzün isim sponsoru olarak bizlere katkı sağlayacak. Çok teşekkür ediyoruz" dedi. Ermaş Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ercan da, "Sporun tüm branşlarının ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Bu kapsamda Ermaş olarak ilimizin önde gelen markalarından Muğlaspor'a isim sponsoru olduk. Her zaman Muğla'mızın ve Muğla halkımızın yanında olacağız. Zirveye giden bu zorlu süreçte biz de tüm imkanlarımızla siz sporcularımızın yanında olmayı sürdüreceğiz. Muğlaspor'umuzu ve Muğla'yı dünyada bir marka yapmaya çalışacağız' diye konuştu.



■ OSMAN AKÇA

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