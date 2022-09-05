Ortaca Belediyespor’a isim sponsoru destegi

MUĞLA Süper Amatör Lig ekiplerinden Ortaca Belediyespor 2022-2023 futbol sezonu için isim değişikliğine gitti. Süper Amatör Lig'de geçen sezon şampiyon olan ancak Play-Out maçında Muğlaspor'a yenilerek BAL'a çıkamayan siyahbeyazlılar, ilçede faaliyet gösteren 1000a Yapı ile sponsorluk anlaşması yaptı. 2022-2023 futbol sezonunda da ismini "1000a Yapı Ortaca Belediyespor" olarak değiştiren kulüpte hedef BAL'a çıkmak. Siyah-beyazlı kurmaylar, "2022-2023 yılında 'Hedef 2024' projesi ile yeni sezona bugün itibari ile start veriyoruz, bu yolda gencinden yaşlısına her bireyi yanımızda görmekten onur duyarız. 1000a Yapı sahibi Çağlar Alkılı'ya anlamlı desteği için teşekkür ederiz" denildi.



■ OSMAN AKÇA

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