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Altın adam

Manisalı Emin Levent Yelkenci, Yunanistan’da İstiklal Marşımızı dinletti. Yunusemre Belediyesporlu sporcu Emin Levent Yıldızlar Balkan Judo Şampiyonası'nda 55 kiloda altın madalya kazanıp, büyük bir başarı elde etti

6.9.2022

Altın adam

Yunanistan'ın Kozani kentinde yapılan Yıldızlar Balkan Judo Şampiyonası'nda Emin Levent Yelkenci fırtınası esti. Yunusemre Belediyespor'un başarılı judocusu Emin Levent Yelkenci, çıktığı tüm müsabakalarda gösterdiği başarılı performansla alkışlandı,

Yunanistan'da Yıldızlar Balkan Judo Şampiyonası'nda 55 kiloda altın madalya kazandı. Kulüp başkanı Arif Alkan, "Emin Levent, istikrarlı gidişatını Balkan Şampiyonası'na yansıtarak başarı grafiğini uluslararası seviyelere taşıdı. Yunanistan'da Ayyıldızlı bayrağımızı göndere çektirip İstiklâl Marşımızı dinletti. İnşallah bu madalya, gelecekte daha büyük başarıların anahtarı olacak. Sporcumuzla gurur duyuyoruz" diye konuştu.

BEHİYE KORKMAZ İKİNCİ
Yunanistan'daki Yıldızlar Balkan Judo Şampiyonası'nda ülkemizi temsil eden bir başka sporcumuz Balıkesir Büyükşehir Belediyesporlu Behiye Korkmaz da 63 kiloda ikinciliği elde etti. Finale yükselme başarısı gösteren Behiye Korkmaz, ay-yıldızlı formayla gümüş madalya sevinci yaşadı.

■ SERVET SARUN

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