Aslan uzatmada kükredi

Süper Lig'de geçen hafta Trabzonspor ile berabere kalan Galatasaray, sahasında geriye düştüğü maçta Gaziantep FK'yı uzatmada bulduğu golle yendi: 2-1. 27. dakikada Maxim'in pasında soldan ceza sahasına giren Sagal'ın çaprazdan sert şutunda top filelere gitti: 0-1. 36'da sağdan ceza sahasına giren Yunus'un yerden ortasına Abdulkadir Parmak ayak koydu ancak top Hanousek'in omuzundan kale sahasına geri döndü. Bu noktada yükselen Gomis kafayı vurarak topu filelere gönderdi: 1-1.

BOEY DİREĞE TAKILDI

41'de Kerem'in sağdan kullandığı korner atışında savunmanın uzaklaştırmak istediği top Boey'in önünde kaldı. Bu futbolcunun ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta top direğe çarpıp auta çıktı. 45'te Abdülkerim'in faulü sonrası Hakem Yaşar Kemal Uğurlu, bu futbolcuya ikinci sarı kartını gösterdi ve Galatasaray 10 kişi kaldı. 71'de Mertens, Ertuğrul Ersoy tarafından düşürülünce hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını gösterdi.

73'te topun başına geçen Gomis'in vuruşunu Günay çıkardı. 90+1'de Boey'in pasında topla buluşan Yunus'un şutunda kaleci Günay'dan topu Seferovic tamamladı. Meşin yuvarlak bir kez daha Günay'dan dönerken, Kitsiou'ya çarpan top filelere gitti: 2-1. Maç 2-1 Galatasaray üstünlüğüyle sona erdi.

ABDÜLKERİM KIZARDI

GALATASARAY'DA defans oyuncusu Abdülkerim Bardakcı çift sarı karttan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. Abdülkerim ilk sarı kartını 31. dakikada Abdulkadir Parmak'a yaptığı hareket sonrasında gördü. 28 yaşındaki futbolcu 45. dakikada da hava topu mücadelesinde Joao Figueiredo'ya müdahalesinden dolayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu, Bardakcı'ya ikinci sarı kartını gösterdi ve oyundan ihraç etti. Abdülkerim Bardakcı ayrıca Süper Lig kariyerinde ilk kez kırmızı kart gördü

EVİNDE İLK KEZ KAZANDI

GALATASARAY, bu sezon sahasında oynadığı 2. maçta ilk galibiyetini aldı. Lige deplasmandaki Antalyaspor galibiyetiyle giren sarıkırmızılılar, 2. haftada sahasında Giresunspor'a mağlup oldu. Arka arkaya 2 deplasmana giden Cim-Bom, Ümraniyespor'dan 3, Trabzonspor'dan ise 1 puan aldı. Aslan, Gaziantep FK'yı yenerek evindeki ilk galibiyetini aldı.

OKAN BURUK'TAN KADROYA AYAR

SPOR Toto Süper Lig'in 5. hafta kapanış maçında Gaziantep FK'yi konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, ligde son yaptıkları Trabzonspor maçının ilk 11'ine göre tek değişikliğe gitti. Buruk, ilk 4 haftada gol sevinci yaşayamayan Seferovic'i yedeğe çekti. Buruk, bu oyuncunun yerine 4 müsabakadaki 2 golün sahibi Gomis'i başlangıç kadrosunda görevlendirdi.

Levent TÜZEMEN yorumladı

FUTBOLUN ADALETİ!

Yaşar Kemal Uğurlu'nun Galatasaray- Gaziantep maçına atanması asla yapay zeka olamaz. Olsa olsa şaibeli zeka olur. Eğer Galatasaray taraftarı sağduyulu hareket etmeseydi Ankaragücü- Beşiktaş maçında yaşanan çirkin tribün olayının daha fazlası Aslantepe'de sahnelenirdi ve yaşanacak çirkinliklerin senaristi ve başrol oyuncusu Yaşar Kemal Uğurlu olurdu. Bunca meslek yaşamımda Yaşar Kemal Uğurlu kadar Galatasaray'a düşman olan bir hakem görmedim.

Örnekler vereyim; Erzurum'da Falcao'yu yok yere attı. Rize'de Muslera'nın ayağının kırıldığı pozisyon öncesi yardımcılarıyla beraber ofsaytı çalmadı. Trabzonspor'un Başakşehir'e şampiyonluğu kaybettiği sezon ligi dizayn eden hakemlerden biriydi. Bu Uğurlu kimin adamıdır, kimin torpillisidir bilemem ama TFF Başkanı, futbolu katleden bu hakeme düdüğünü astırmalıdır.

Galatasaray yönetimi de sessiz kalmayıp Yaşar Kemal Uğurlu'nun Galatasaray'a yönelik yaptığı tüm çirkinlikleri bir kasette toplayıp barkovizyonda yayınlamalıdır.

G.SARAY HARİKA OYNADI

Abdülkerim'in ikinci sarıdan atılması uydurma bir fauldü. Gaziantep'in maç içinde vakit geçirmelerine resmen göz yumdu, ters kararlarıyla hem tribünleri hem de Galatasaraylı oyuncuları tahrik etti. Galatasaray 10 kişi kalmasına rağmen taraftarının baskısıyla iyi oynadı, rakibe pozisyonlar vermedi. Kazanılan penaltıyı keşke Mertens kullansaydı. Galatasaraylı oyuncuların eksik kalmalarına rağmen kazanma hırsları, mücadeleleri hiç kaybolmadı. Gecenin adamı olan ve maç sonu taraftarın sevgi seline boğduğu Sacha Boey'in yoktan var ettiği pozisyon sonrası Seferovic'in attığı gol futbolun adaleti olarak Galatasaray'a 3 puanı getirdi. Galatasaraylı oyuncular sadece vakit geçiren Antep'in yanı sıra hakem Yaşar Kemal Uğurlu'yu da yendiler.