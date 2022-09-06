Bal-Kes çok mutlu

2. Lig Kırmızı Grup'ta sezona İskenderunspor'a 90+12. dakikadaki penaltı golüyle 1-0 yenilerek başlayan Baynet İnşaat Balıkesirspor, evinde Diyarbekirspor'a patladı ve galibiyet sevinci doyasıya kutlandı. İlk iç saha maçında taraftarları önünde kazanan Bal-Kes, kolay lokma olmayacağını kanıtladı. Taraftara ilk iç saha sınavında galibiyet armağan eden Balıkesirspor, transfer yasağı nedeniyle 1. Lig'den düştükten sonra kadrosunu takviye edemeyip mevcut yerli oyuncularıyla sözleşme yenilemişti.

Kulüp başkanı Nedim Ömer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; "Karanlıktan, aydınlığa diyerek çıktığımız bu yolda; bizlere 1975 ruhunu yaşatan, büyük taraftarımıza, yol arkadaşlarıma, teknik heyetimize, futbolcu kardeşlerime, personelimizden, yüreği Balıkesirspor aşkıyla atarak, dualarıyla yanımızda olan herkese çok teşekkür ediyorum. Bu birliktelik, bu kenetlenme olduğu sürece Balıkesirspor'un önünde hiç bir güç duramaz. Bu daha başlangıç" ifadelerine yer verdi.

■ SERVET SARUN