Denizli Büyükşehir yüzmede bir harika

DENİZLİ Büyükşehir Belediyespor havuza damga vurdu. Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından Edirne'nin Keşan ilçesinde düzenlenen Keşan Açık Su Yüzme Şampiyonası'na katılan Denizli Büyükşehir Belediyespor Yüzme Takımı sporcuları 3 Türkiye Şampiyonluğu, 1 Türkiye ikinciliği ve 1 Türkiye üçüncülüğü elde etti. Antrenörler Çiğdem Ekmekçi ile Yusuf Başar nezaretinde şampiyonaya katılan sporculardan İbrahim Burhan, 11 yaş erkekler bin metre serbestte, Tuna Pılat 13 yaş erkekler 3 bin metre serbestte, Berkin Karagöz ise 14 yaş erkekler 3 bin metre serbestte Türkiye Şampiyonu oldu. Emine Doğa Aktaş, 11 yaş kızlar bin metre serbestte Türkiye ikinciliğini, Berkay Çağdaş Ülker ise 11 yaş erkekler bin metre serbest Türkiye üçüncülüğünü elde etti.

■ SEBAHATTİN ALP