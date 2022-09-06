Fenerbahçe’de hücum sağlam

Kayseri engelini 2-0'la geçip moral bulan Fenerbahçe'de forvetlerin formda oluşu yüzleri güldürüyor. Kanarya şu ana kadar 11 resmi maç oynarken 26 kez ağları buldu. Forvetler, 13 kez fileleri havalandırarak takımın attığı golün yüzde 50'sini kaydetti. Valencia 6 gol-1 asist, Joshua King 3 gol-1 asist, Serdar Dursun 2 gol-1 asist, Joao Pedro 1 gol-1 asist ve takımdan ayrılan Mergim Berisha 1 gol attı.

SERDAR VE BRUMA AVRUPA'DA YOK

Batshuayi'nin de kadroya katılmasıyla Kanarya'nın hücum hattındaki alternatifleri artarken, forvette de rekabet üst düzeye çıktı. Valencia, Joshua King, Serdar ve Pedro'yla forma rekabetine girecek olan Batshuayi' nin antrenmandaki hırslı görüntüleri dikkat çekti. Bu arada enerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosu belli oldu. Lemos, Bruma, Burak Kapacak, Nazım Sangare, Çağtay Kurukalıp Serdar Dursun ve Novak, Sarı Lacivertliler'in Avrupa Ligi kadro listesine dahil edilmedi.