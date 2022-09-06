Kartal TFF’ye gitti

A.Gücü'nü 3-2 yenen Beşiktaş, maç sonu yaşanan olayların takipçisi olacak. Sahaya girerek futbolculara uçan tekme atan taraftarı uzaklaştırmak isteyen Josef De Souza'nın kırmızı kart görmesini kabul edilemez bulan yönetim, kartın iptali için federasyona başvurdu. Josef'in, tamamen takım arkadaşlarını korumak adına hareket ettiğini belirten idareciler, sahada yüzlerce güvenlik görevlisi olmasına rağmen, metreler boyunca koşarak gelen taraftarı durdurma işini, ancak Josef'in yaptığını belirtti.

Kurmaylar, emsal olarak 2011'deki Esteban olayını görüyor. Ajax-AZ Alkmaar maçında sahaya giren bir taraftar, AZ kalecisi Esteban'a saldırmış, Esteban da karşılık vermişti. Maç tatil edilirken, federasyon kırmızı kartı iptal etmiş ve tekrar maçında Esteban oynamıştı. Öte yandan Beşiktaş yaptığı açıklamada "Ömer Erdoğan'ın futbol dışı talimatları maçın bu hale gelmesinde etkili olmuştur. Hakem de Souza'ya kart çıkararak eyyamcılık yapmıştır" derken, Josef "Niyetim kötü olsaydı polisi ve güvenliği çağırmazdım" ifadelerini kullandı.

4 METREDEN ATLAMIŞ

FUTBOLCULARA tekme atan taraftar tartışma yaratırken, internete düşen bir görüntü ise şaşkınlık yarattı. Holiganın tribünün oldukça yüksek bir noktasından sahaya atladığı anlar cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı. En az DÖRT metrelik bir atlama gerçekleştiren taraftar, görenleri şaşkına çevirdi. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü saha içine atlayarak Beşiktaşlı futbolculara fiziki saldırıda bulunan B.Ö. isimli şahsın gözaltına alındığı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı bildirildi.