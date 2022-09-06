Trabzon dengeyi kurdu

UEFA Finansal Fair- Play ve Bankalar Birliği anlaşmasına büyük bir önem veren Trabzonspor'da giden oyuncular, gelen oyuncuların maliyetini karşıladı. Bordo-mavililer, 2022-2023 sezonu transfer döneminde kadrosuna kattığı ve gönderdiği oyuncularla dengeli bir politika belirledi.

BEDELSİZ TRANSFER

Trabzonspor Ajax'a gönderdiği Ahmetcan'dan 9 milyon 500 bin Euro, Cornelius'tan 6 milyon Euro, Berat Özdemir'den 2 milyon 400 bin Euro, Erce Kardeşler'den 400 bin Euro, Flavio'dan 195 bin Euro gelir elde ederken söz konusu transferlerden toplam 18 milyon 495 bin Euro gibi bir rakamı kasasına koyacak.

Fırtına, transfer döneminde Trezeguet, Eren Elmalı, Enis Bardhi, Umut Bozok, Bartra, Doğucan Haspolot, Gomez, Lahtimi ve Naci Ünüvar'a toplamda 18 milyon 800 bin Euro bonservis bedeli ödedi. Gbamin, Denswill, Larsen ve Yusuf'u ise bedelsiz olarak transfet etti. Karadeniz temsilcisi, bonservis bedelini taksitler halinde ödeyecek.