Jahovic tarihe geçti

Spor Toto 1. Lig'de son olarak sahasında Eyüpspor'u da 3-0 mağlup ederek 10 puanla henüz ilk haftadan itibaren devraldığı liderlik koltuğundan inmeyen Bodrumspor'da Adis Jahovic kısa sürede bir kez daha kulüp tarihine geçen isim oldu. Yeşil-beyazlı kulübün tarihindeki ilk yabancı futbolcusu olan Kuzey Makedonyalı forvet, Eyüpspor karşılaşmasında ağları sarsarak Ege ekibinin tarihinde gol atan ilk yabancı oyuncusu unvanını da ele geçirdi. Bu sezon oynanan 4 maça da yedek başlayan 35 yaşındaki futbolcu, Eyüpspor maçında 74. dakikada Celal'in yerine oyuna dahil oldu. Jahovic, 90. dakikada kazanılan penaltı atışını gole çevirip siftahını yapmış oldu.

4. YABANCISI SOUSA

BODRUMSPOR, Süper Lig'de Antalyaspor forması giyen Portekizli kaleci Diogo Sousa'yı 1 yıllığına kiraladı. Antalya'da 1 Süper Lig, 5 Türkiye Kupası maçında forma giyen 24 yaşındaki file bekçisinin satın alma opsiyonu da alındı. Portekiz doğumlu file bekçisi, futbola ülkesinde Sporting takımında başladı, U-17, U-19, Sporting B ve Sporting CP A-23 takımlarında oynadı, kariyerinde 32 maçta görev yaptı. Sousa, tarihinde ilk kez 1. Lig'de mücadele eden Bodrumspor'un Adis Jahovic, Dejan Drazic ve Musah Mohammed'ten sonra 4. yabancısı oldu.