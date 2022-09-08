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Haberler Spor Manisa FK’da Ozegovic gitti

Manisa FK’da Ozegovic gitti

8.9.2022

Manisa FK’da Ozegovic gitti
SPOR Toto 1. Lig'de son olarak deplasmanda Yılport Samsunspor'u 1-0 yenen Manisa Futbol Kulübü, geçen sezon devre arasında takıma katılan Sırp forvet oyuncusu Ognjen Ozegovic ile yollarını resmen ayırdı. Daha önce kadro dışı bırakılan golcü oyuncuyla ilgili siyah-beyazlı kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Teşekkürler Ognjen Ozegovic. Futbolcumuz Ognjen Ozegovic ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Ozegovic'e kulübümüze vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi. Geçen sezonun devre arasında Adanaspor'dan gelen Sırp futbolcu, Manisa FK'da 15 maça çıkıp 2 kez fileleri sarstı. Manisa FK'da Hakan Barış, Dever Orgill, Yasin Pehlivan, Özgür Çek, Sadi Karaduman ve Anıl Koç da kadro dışı bırakılmıştı.
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